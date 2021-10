VIDÉO - Orages, inondations, coulées de boue... la Californie frappée par une "bombe météorologique"

Des orages violents charriant des pluies d'un niveau historique ont touché lundi le nord de la Californie. Le phénomène climatique, baptisé "bombe météorologique", venu de l'océan Pacifique, a frappé la région de San Francisco et d'Oakland, ainsi que les États de l'Oregon et de Washington.

Si les éléments extérieurs qui se déchaînent dans une tempête sont bien perceptibles, son "moteur" - la chute de pression en son sein - est invisible et silencieux. Plus la pression est basse, plus l'air chaud et humide va s'élever et générer un système orageux puissant.