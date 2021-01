VIDÉO - Oubli de mot de passe : "Environ un quart des bitcoins sont perdus à tout jamais"

Renaud Liftchitz, directeur scientifique au sein de la société spécialisée en cybersécurité Holiseum, en dit plus au micro de TF1 sur le fonctionnement si particulier du bitcoin : "Il faut que je rentre mon code PIN, si je me trompe trois fois, ça va effacer le contenu de la clé et je n’aurais plus accès à mes bitcoins. Il n’y a aucun service centralisé, aucun administrateur, aucun service support qui est capable de récupérer pour vous, vos bitcoins."

Selon lui, on estime qu'"environ un quart des bitcoins sont perdus à tout jamais (...) parce que les propriétaires ont oublié leur portefeuille ou l’ont détruit par inadvertance". Toutefois, les réseaux de monnaies virtuelles offrent une bouée de sauvetage en proposant de remettre dans l’ordre une liste de 24 mots choisis au hasard dans le dictionnaire par l’ordinateur afin de pouvoir de nouveau accéder à son compte.