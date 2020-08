Ouragan Laura aux États-Unis : des vents à 240 km/h

Un million et demi d'habitants de la Louisiane et du Texas avaient reçu un ordre d'évacuation. La région a déjà été dévastée par l'ouragan Katrina en 2005. L'électricité est coupée un peu partout, des arbres sont arrachés et des kilomètres carrés ont été submergés par les eaux sur la côte, même à l'intérieur des terres. Les vents sont tombés à 140 km/h seulement et l'ouragan a été rétrogradé en catégorie un.



