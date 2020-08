Ouragan Laura aux États-Unis : la ville de Lake Charles en Louisiane dévastée

Aux États-Unis, l'ouragan Laura a durablement touché les côtes de la Louisiane. Il a été rétrogradé depuis en tempête tropicale, mais a eu le temps de causer beaucoup de dégâts. La ville de Lake Charles avec ses 70 000 habitants a été la plus touchée. Toutes les rues sont jonchées de gravats et la quasi-totalité des habitations ravagée. Il n'y a pas que les zones résidentielles qui ont été frappées par les vents de plus de 240 km/h.



