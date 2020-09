Ouragan Sally : des inondations catastrophiques dans le sud-est des États-Unis

Renforcé en catégorie 2, l'ouragan Sally s'est abattu mercredi à Gulf Shores en Alabama. Il a balayé ensuite, toute la nuit, le sud-ouest de la Floride avec des vents à plus de 150 km/h. Même s'il vient d'être rétrogradé en tempête tropicale, il cause toujours de très importants dégâts dans le sud-est des États-Unis, où les inondations sont qualifiées de catastrophiques par les autorités américaines.



