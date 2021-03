Pandémie de Covid-19 : fermeture définitive de nombreux commerces à New York

À première vue, on a l'impression que New York est comme d'habitude : la ville qui ne dort jamais, celle de toutes les extravagances où l'on croise un cow-boy à moitié nu en pleine rue sans que personne ne s'en étonne. Pourtant, à certains endroits, New York est presque devenu une ville fantôme. Il a perdu des milliers de bars et restaurants, et le nombre de boutiques qui ont fait faillite est incalculable.

Selon une étude récente, 92% des restaurants de New York n'ont pas pu payer leurs loyers au mois de décembre. Lorsque la nuit tombe, la ville est plus calme qu'avant, privée de ses 65 millions de touristes qui venaient chaque année.