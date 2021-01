Pandémie et restrictions : où en est le monde ?

La Grande-Bretagne s'est reconfinée. Les rues sont vides et les quartiers commerçants fantomatiques. Les magasins ne pourront rouvrir qu'en mars. Avec plus de 10 000 morts par jour, le Royaume-Uni espère enrayer la flambée de l'épidémie. Les 66 millions de Britanniques doivent rester chez eux. En Allemagne, on reconfine aussi. Les écoles et les commerces non-essentiels sont fermés. Au niveau des restaurants, les plats sont uniquement à emporter.