Panettone, délice de Noël à l’italienne

À l’approche de Noël, les petites boîtes de panettone fleurissent dans les rayons de nos supermarchés. Cette fameuse brioche aux fruits confits vient de Milan. Dans cette ville, on ne plaisante pas avec le panettone. Il est à chaque coin de rue. Certains se vendent à plus de 40 euros, soit six fois plus cher que ceux de nos supermarchés. Pour les Italiens, c’est un peu l’équivalent de notre bûche de Noël. Pour fabriquer un panettone, il faut trois jours. Alors, autant vous dire que vous ne verrez pas toute la recette. Mais, voici l’étape la plus importante. À la pâte, préparée la veille, Marco Battaglia, propriétaire de la pâtisserie Marlà à Milan (Italie), ajoute quelques ingrédients : de l’extrait d’orange, du citron et des grains de vanille mélangés dans du miel. « Ce mélange va apporter la saveur typique du panettone », explique Marco Battaglia. Les raisins et les oranges confites sont incorporés à la pâte, juste avant la cuisson.