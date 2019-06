VIDÉO - Panique à Venise : hors de contrôle, un paquebot géant heurte un quai

Le maire de la ville du nord de l'Italie a très rapidement réagi sur Twitter. Et a relancé la polémique sur la place de ces paquebots touristiques dans le canal vénitien. "Il n’est plus possible que le canal de la Giudecca soit traversé par de grands bateaux", a-t-il écrit, demandant que les amarrages soient réalisés à Vittorio Emanuele, situé en dehors du centre-ville. Arrivé sur place, Luigi Brugnaro a interpellé le gouvernement italien, en lui rappelant que la municipalité tire la sonnette d'alarme "depuis huit ans". "Nous attendons des solutions du gouvernement", dit-il dans la vidéo publiée sur son compte Twitter.