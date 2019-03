VIDÉO - Paquebot évacué dans une mer déchaînée en Norvège : les images impressionnantes de l'intérieur du bateau

A 05h54 du matin, 338 personnes avaient été évacuées et 17 hospitalisées, a indiqué à l'AFP le responsable des opérations de la police, Borge Amdam. À cause des très mauvaises conditions météorologiques, les autorités ne peuvent hélitreuiller qu'un passager à la fois. Selon le responsable du Centre de secours du sud de la Norvège, Per Fjeld, l'opération de sauvetage doit se poursuivre toute la nuit et "les personnes sont en sécurité" sur le navire. Parmi les personnes évacuées, trois sont gravement blessées, selon les médias locaux. Les passagers du Viking Sky sont originaires de 16 différents pays, notamment du Royaume-Uni et des États-Unis.