Paquebot évacué dans une mer déchaînée en Norvège : on fait le point sur ce spectaculaire sauvetage

Le Viking Sky, un bateau construit en 2017 et pouvant accueillir 930 invités, avait lancé un appel de détresse samedi en début d'après-midi après avoir connu une avarie moteur. Pris dans une tempête, il dérivait alors vers des eaux côtières jalonnées de récifs au large de la région de Møre og Romsdal (ouest de la Norvège). Après avoir pu redémarrer un de ses moteurs, il était finalement parvenu à se stabiliser en jetant l'ancre à environ deux kilomètres du littoral. Un geste qui a permis au navire de ne pas dériver jusqu'à la terre. Les autorités avaient lancé une vaste et spectaculaire opération d'évacuation grâce à une noria d'hélicoptères qui a impliqué six appareils qui a duré près de dix-neuf heures et qui a été interrompue ce matin aux alentours de 9 h 30.