Pâques : le pape François s'exprime au sujet du coronavirus

Lors de sa traditionnelle allocution de Pâques, le pape François a évoqué la pandémie de coronavirus. "Mes pensées vont aujourd'hui aux malades, à ceux qui sont morts et aux familles qui pleurent la disparition de leurs proches", a déploré le pape François. Il a également béni "les médecins et les infirmiers qui, partout, offrent aux prochains un témoignage d'attention et d'amour jusqu'au bout de leur force et souvent au sacrifice de leur propre santé".



