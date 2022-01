Parade de l'Epiphanie : les rois mages défilent à Madrid

Comme un ange tombé du ciel, ce géant de lumière vient saluer les Madrilènes et ouvrir la voie au cortège le plus attendu de l'année en Espagne. Mais les trois rois ferment la marche. Alors il va falloir patienter un peu pour les voir, sous la pluie qui s'est invitée à la soirée. Mais pas de quoi éteindre la flamme dans les yeux des petits et des plus grands.