VIDÉO - Parade de Noël dans le Wisconsin : ce que l'on sait du chauffard ayant fait 5 morts

Ce ne sont pas les -3 °C qui ont empêché de nombreux habitants de la ville de Waukesha, dans le Wisconsin, de venir se recueillir et déposer fleurs et bougies sur le lieu du drame. "Beaucoup de nos amis et de nos proches ont été touché hier soir, on a voulu leur rendre hommage", se confie une habitante, dans le reportage en tête d'article.

Aucune information ne permet cependant de savoir si le suspect, nommé Darrell Brooks Jr., âgé de 39 ans et résidant à Milwaukee, la grande métropole de l'État, située à l'ouest de Waukesha, connaissait qui que ce soit à cette parade a souligné Daniel Thompson lors d'une conférence de presse.

Le drame a fait au moins cinq morts et 48 blessés, selon un bilan de la police et des autorités de santé. Parmi les blessés, 18 mineurs âgés de 3 à 16 ans ont été transportés à l'hôpital pour enfants de Milwaukee. Dix sont en soins intensifs et six sont dans un état critique. Les autorités chargées de l'enquête ont d'ores et déjà annoncé que le suspect allait être inculpé de cinq homicides.