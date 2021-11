Parade de Noël dans le Wisconsin : que sait-on du chauffard arrêté ?

Les notes de Vive le vent raisonnaient sur la rue principale de Waukesha lorsqu'un véhicule força la barrière installée à l'entrée de l'artère. Il y avait du monde en ce dimanche après-midi pour la parade de Noël de la petite ville. Dans un premier temps, la personne au volant semblait éviter la foule. À très vive allure, elle frôlait toutefois spectateurs et acteurs de la parade, parmi lesquels de nombreux enfants. L'intrusion sème la panique et la voiture finit par percuter un groupe de retraités. Les secours ont pris rapidement en charge les dizaines de blessés, notamment douze enfants transportés à l'hôpital. Le véhicule a été retrouvé quelques minutes plus tard. Un suspect est très vite arrêté.

Lundi matin, tout le centre est encore bouclé. La police poursuit ses investigations. Un peu plus loin, malgré les - 3 degrés, les habitants commencent à venir déposer quelques fleurs et des bougies en hommage aux personnes décédées et aux blessés. " Les habitants veulent désormais connaître le mobile derrière ce geste fou. Les enquêteurs ont d'ores et déjà écarté la piste terroriste, mais le principal suspect, toujours en garde à vue, aurait un long casier judiciaire. D'après les premiers éléments de l'enquête, il semblait en réalité fuir une bagarre", affirme notre correspondant Axel Monnier.