Paradis fiscaux : le rapport choc de l'OCDE

Entre 2000 et 2020, l'impôt moyen sur les bénéfices est passé de 28% à 20,6% à l'échelle du globe. Dans un rapport statistique publié par l'OCDE mercredi, plus de 4 000 déclarations d'imposition d'entreprises multinationales ont été analysées. Elles proviennent de 109 pays et réalisent au moins 750 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année. La conclusion est sans appel : il y a un décalage entre le lieu où sont déclarés les bénéfices et le lieu où sont exercés les activités économiques. Alors, est-ce qu'il existe une "guerre" des paradis fiscaux ?



