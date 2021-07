Pass sanitaire : l'exemple danois

Le “Coronapas” est plutôt bien accepté ici. “On est tous dans le même bateau. C'est notre problème, on doit trouver une solution ensemble. Les gens croient aussi dans la science, c'est pour ça qu'on s'est fait vacciner juste pour vivre et pouvoir aller au restaurant”. Un avis partagé par Peter, un retraité vacciné qui se balade à vélo avec son “Coronapas”. “Le pass me donne plus de liberté, on peut s'embrasser, se saluer comme si rien ne s'était passé”.