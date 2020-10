Passes d'armes entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan

Samedi, Recep Tayyip Erdogan a tenu des propos virulents contre Emmanuel Macron devant un public acquis à sa cause. Selon le président turc, son homologue français doit faire des examens de santé mentale. En effet, il pointe du doigt ses déclarations sur le séparatisme islamiste et son intention de ne pas renoncer aux caricatures.



La réponse de l'Élysée n'a pas tardé. "Les propos du président Erdogan sont inacceptables, l'outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode", a-t-il estimé. L'Hexagone a rappelé aussitôt son ambassadeur à Ankara.



Depuis, les réactions se multiplient notamment à Gaza où une poignée de manifestants dénoncent les caricatures de Mahomet. Des portraits d'Emmanuel Macron sont même brûlés en pleine rue. Et en Israël, 200 personnes se sont rassemblées devant la résidence de l'ambassade française. Plusieurs appels au boycott ont été également lancés samedi. Au Qatar, par exemple, deux chaînes de supermarchés ont retiré les produits français de leurs rayons.



