Pêche-Brexit : l’impatience des pêcheurs français

"On ne peut pas survivre si on n'a pas accès aux eaux britanniques", confie ce pêcheur. Pourtant, ces eaux poissonneuses ne se trouvent qu'à 45 km du port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Le problème, ce sont les licences de pêche. Les Britanniques en ont accordées peu, trop peu même au goût des Français comme ici à Granville (Manche).

Sur la côte, tout le monde attend un accord au plus vite et des licences britanniques. Paris vient de repousser à jeudi son ultimatum et menace d'interdire aux bateaux anglais de débarquer dans les ports français. De l'autre côté de la Manche, nous nous sommes rendus à Hastings. Ici, on a du poisson, mais il est vendu dans l'Hexagone. Personne ne veut d'un conflit.