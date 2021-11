Pêche et Brexit : pourquoi les eaux britanniques sont-elles si prisées ?

À chaque retour au port de Boulogne-sur-Mer, c'est le même constat pour les pêcheurs français depuis 10 mois. Pas assez de poissons nobles. Les plus chers préfèrent les eaux plus profondes des côtes anglaises.

Les eaux anglaises, ce sont 756 000 mètres carrés, trois fois plus étendues que les françaises. On peut y pêcher de l'encornet et du rouget. Ils se vendront autour de 16 euros le kilo. Dans l'Hexagone, on trouve surtout du hareng, 1,90 euro ou du merlan avec 8,60 euros le kilo. Des poissons moins chers, pour des pêcheurs désormais plus nombreux.