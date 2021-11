Pêche et Brexit : pourquoi les eaux britanniques sont-elles si convoitées ?

Le bras de fer entre Paris et Londres se poursuit, la pêche étant un enjeu financier des deux côtés de la Manche. Dans les ports français, l’interdiction des eaux britanniques se fait durement ressentir, celles-ci étant très prisées par les pêcheurs français comme britanniques. On vous explique pourquoi.

Tout d'abord, les eaux britanniques sont plus riches, avec notamment des poissons plus nobles. L’encornet ou le rouget par exemple, qui se vendent autour de 16 euros le kilo, préfèrent en effet les eaux plus profondes des côtes anglaises. Environ un quart des prises françaises en volume (environ 20% en valeur) proviennent d'ailleurs des eaux britanniques. Pour les pêcheurs européens, cela représente 650 millions d'euros de ventes annuelles.

A contrario, dans les eaux françaises, les espèces de poissons sont plus communes. On y trouve surtout du hareng à 1,90 euro le kilo, ou du merlan à 8,60 euros le kilo. "On doit se rabattre sur des espèces, comme le chien de mer, qui n’ont pas ou presque pas de valeur marchande, c’est quelques centimes. Donc on ne peut pas s’en sortir, on part à perte quasiment tous les jours, depuis dix mois", constate, amer, Gaëtan Delsart, pêcheur dans le Pas-de-Calais