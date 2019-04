VIDÉO - Le pape François justifie son refus de la démission de cardinal Barbarin (et fait la leçon aux journalistes)

"Quand le second tribunal délivrera une sentence, on verra ce qui se passera, a ajouté le souverain pontife. Peut-être n’est-il pas innocent, mais il faut présumer qu'il l'est." Dans l’attente de l’appel, Monseigneur Barbarin s’est mis en retrait et a laissé la conduite de son diocèse de Lyon au vicaire général.