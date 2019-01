VIDÉO - Pendant que la France affronte Gabriel, une vague de froid polaire envahit le nord des Etats-Unis

Le vent glacial descendu du cercle arctique et qui se dirige vers la côte Est du pays a déjà fait au moins trois morts, selon les médias. "Dans la belle région du Midwest, les températures ressenties atteignent -60 degrés (Farenheit, -51 Celsius), le plus froid jamais enregistré", avait averti lundi soir le président Donald Trump, en remettant en cause une nouvelle fois l'impact des activités humaines sur le changement climatique : "Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique mondial? S'il te plaît, reviens vite, on a besoin de toi !".