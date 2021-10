VIDÉO - Pénurie de carburant au Royaume-Uni : scènes de bagarre devant les stations-service

CRISE DE NERFS - Les retards de livraisons d’essence au Royaume-Uni génèrent des files d’attente monstres devant les stations-service encore ouvertes. L’exaspération des automobilistes conduit parfois à des scènes de violence.

Les vidéosurveillances des stations-service britanniques enregistrent ces derniers jours des scènes de bagarres entre leur personnel et des automobilistes excédés, voire entre ces derniers eux-mêmes, comme le montre le reportage de TF1 en tête de cet article. Il faut dire qu'il faut souvent des heures pour trouver une station approvisionnée en carburant, puis attendre son tour dans des files d’attente qui paralysent des quartiers entiers. "Je n’ai plus qu’un quart de réservoir", raconte l’un d’eux à TF1, "alors je dois prendre sur moi et faire la queue, mais c’est un vrai carnage en ce moment". La gérante d’une station-service explique de son côté tenter de jouer l’apaisement. "Quand nous avons une livraison, ils font la queue et ils se battent. Nous essayons de les calmer".

Toute l'info sur Le WE

22% des pompes à essence britanniques sont actuellement à sec, certaines depuis plus d’une semaine, et la plupart concentrées sur le Grand Londres, et le sud-est de l’Angleterre. Le défaut d’approvisionnement n’est pas dû à une pénurie de carburant… mais à un déficit en main d’œuvre, comme l'explique cet autre sujet de TF1 ci-dessous. Près de 100.000 chauffeurs manquent à l’appel, tous secteurs confondus, un effet conjugué du Brexit et de la pandémie.

En vidéo Pénurie d'essence : les Britanniques perdent leur flegme

Depuis ce lundi matin, l’armée apporte son assistance et sa logistique pour acheminer le carburant aux stations qui en sont privées. 200 militaires - dont une moitié sont des chauffeurs - doivent être déployés dans le cadre de cette opération baptisée "Escalin".

Le gouvernement a aussi décidé d’octroyer plus de 10.000 visas pour recruter d’urgence des chauffeurs étrangers, tandis que les auto-écoles mettent les bouchées doubles pour en former dans l’urgence. Les difficultés d’approvisionnement touchent cependant de nombreux secteurs, et des rayons vides dans les supermarchés font planer une menace sur les fêtes de Noël au Royaume-Uni.

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.