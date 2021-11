Pénurie de main d’œuvre : les Français sollicités au Québec

"Nous embauchons", dans les grandes villes comme Montréal, ces deux mots se retrouvent à tous les coins de rue. C'est l'hôtellerie restauration qui souffre le plus. L'explication est connue, un fort vieillissement de la population. Il y a plus de départs à la retraite que d'arrivée sur le marché de l'emploi. Les salaires sont plus élevés et moins imposés qu'en France, mais cela ne suffit pas. Dans certains cas, le défi est double, pourvoir les postes vacants et donner envie aux employés de rester.