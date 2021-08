Pénurie de médicaments : la grande détresse des Libanais

Chaque jour, c'est le même désespoir pour les clients au moment d'entrer dans une pharmacie à Beyrouth. Cet homme a des problèmes de tension et de diabète. Il fournit son ordonnance via son téléphone portable. "J'ai déjà visité 18 ou 22 pharmacies pour espérer trouver ces médicaments", déplore-t-il. Les armoires sont désespérément vides, il ne reste que des produits de beauté et un peu d'homéopathie.

Le Liban est en faillite. L'État, les banques font défaut, la monnaie plonge et le pays ne peut donc plus acheter de médicaments sur le marché, les prix étant prohibitifs. Dès lors que c'est possible, le système reprend le dessus. Albert Abi Saad est franco-libanais, avec sa femme, il rapporte de Paris trois valises pleines de médicaments pour aider tous leurs proches dans le besoin. Et la liste s'allonge tous les jours.