VIDEO - "Petite nouille molle !" : Schwarzenegger fait la leçon à Trump après sa conférence de presse avec Poutine

Parmi les réactions les plus virulentes, difficile de passer à côté de celle de l’ex-gouverneur de Californie, l’acteur Arnold Schwarzenegger. Sur sa page Instagram, la star de la saga "Terminator", 70 ans, s’est en pris avec des mots très durs à l’actuel locataire de la Maison Blanche, le qualifiant de "petite nouille molle", plantée à côté du patron du Kremlin. "On aurait dit un petit fan. Je me suis demandé : 'mais quand va-t-il demander un autographe ou un selfie ?'".





Plus loin, l'acteur accuse Donald Trump d’avoir "trahi nos services de renseignement, notre ministère de la Justice et pire encore notre pays. Le président des Etats-Unis ne peut pas faire ça !", s’emporte-t-il encore, face caméra, avant d’évoquer le discours historique de Ronald Reagan à la porte de Brandebourg, à Berlin, le 12 juin 1987. "Où sont les mots puissants et la force de Reagan lorsqu’il a dit à Gorbatchev : 'faites-tomber ce mur !'?"