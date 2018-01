VIDÉO – Pétrolier en feu depuis une semaine au large de la Chine : plus aucun espoir, le bateau a coulé

Il n'y a plus aucun espoir de retrouver vivants les 32 membres d'équipage du Sanchi, pétrolier iranien en feu depuis une semaine à 300 km de Shanghai. Le bateau a coulé ce dimanche matin. Les autorités iraniennes ont annoncé la triste nouvelle ce dimanche au lendemain d'une première intervention des secours chinois à bord. Le Sanchi transporte 136.000 tonnes d'hydrocarbures. Il est entré en collision avec navire de frêt chinois e le 6 janvier. A bord figuraient 32 membres d’équipage – 30 Iraniens et deux Bangalais. "Les deux tiers du pétrolier ont coulé, le feu s'est propagé et entoure totalement le navire et on ne peut plus s'en approcher", a expliqué dimanche le porte parole de l'équipe de secours mise en place par l'Iran.





Samedi, la boîte noire du navire, qui doit permettre d’éclaircir les circonstances du drame, et deux corps ont été découverts, portant à trois le nombre de victimes retrouvées. Le reste des marins est toujours porté disparu et les conditions de secours sont particulièrement difficiles.