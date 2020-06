Philippines : ces familles vivent dans le plus grand cimetière de Manille

Avec ses 54 hectares, le cimetière Nord est le plus grand de la capitale des Philippines. Il est devenu une ville au milieu des morts. Dix mille personnes vivent dans cet endroit, où se déroulent chaque week-end une centaine d'enterrements. Et la moitié de cette population a moins de vingt ans. Des jeunes et des enfants qui ont grandi au milieu des tombes.



N'ayant pas d'argent pour louer un appartement, des centaines de familles philippines ont élu domicile dans des tombes. Elles les ont aménagées comme des petites maisons, avec parfois tout le confort moderne. La loi du pays le tolère pour les personnes propriétaires du caveau familial et celles qui passent un arrangement avec les proches des défunts. Ces dernières constituent la grande majorité des habitants de ce cimetière. Nous sommes allés à leur rencontre.



