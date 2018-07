Photo dans le fauteuil de Churchill, dos tourné devant la reine... Les Anglais ne digèrent pas l'attitude de Trump

Ce n'est pas tout. Toujours dans le célèbre tabloïd anglais, le président américain estime qu'il aurait mené le Brexit "très différemment" et a même "dit à Theresa May comment le faire mais elle n'était pas d'accord". Enfin, il trouve que Boris Johnson, l'ex-ministre des Affaires étrangères qui a démissionné quelques jours auparavant, ferait "un grand Premier ministre". Le lendemain, Donald Trump modérait déjà largement ses propos en déclarant : "Quoi que vous fassiez, ça me va".





Deuxième acte de cette visite mouvementée : la rencontre avec la reine et la revue des troupes. Convié au château de Windsor par Elizabeth II, Donald Trump arrive avec 12 minutes de retard. Des internautes ont même vu la monarque de 92 ans regarder sa montre en attendant son homologue.