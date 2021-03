Plan de relance de Joe Biden : un chèque équivalent à 1 200 euros pour presque tous les Américains

Pour une mère de famille que nous avons croisée, c'est une prime inespérée. "Ça va aider ma famille pour les enfants, pour acheter des nouveaux vêtements. Et puis, je vais sans doute aussi dépenser ce chèque en faisant un cadeau pour ma mère, qui fête ses 80 ans. Je vais l'emmener chez le coiffeur pour qu'elle se fasse belle, et puis lui offrir un beau dîner. Elle a été vaccinée et je n'ai plus peur de la faire sortir", a-t-elle confié.