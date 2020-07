VIDEO – Pluies diluviennes au Japon : 14 morts dans une maison de retraite envahie par les eaux

Au totale, au moins 16 personnes ont perdu la vie dans ces inondations et 20 autres décès sont présumés selon un bilan provisoire établi par les autorités ce dimanche. Une dizaine de personnes sont également portées disparues à la suite de ces intempéries alors que plus de 200.000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer.

Les responsables de la région et des municipalités affectées par la catastrophe naturelle n'étaient pas en mesure dimanche matin de confirmer les décès rapportés par les médias. Ils ont indiqué prendre des mesures pour éviter la propagation du nouveau coronavirus dans les refuges mis en place à travers la région, telles que le respect d'une distance entre les familles.

Des équipes de secours et des soldats de Forces d'autodéfense ont travaillé toute la nuit pour tenter de retrouver des personnes disparues et venir au secours d'habitants bloqués dans leurs maisons. Bien que les précipitations se soient calmées à Kumamoto dimanche matin, ponts brisés et routes bloquées ont isolé des groupes d'habitants, a précisé la NHK. Les inondations ont emporté des véhicules et submergé des villes.