VIDÉO - Pluies torrentielles au Japon : plus de 30 morts, des dizaines de disparus

INONDATION - Le sud et l'ouest du Japon sont frappés par des pluies torrentielles exceptionnelles. Celles ci ont provoqué de graves crues, des glissements de terrain et des inondations notamment dans les régions d'Hiroshima , de Kyoto et d'Okayama. On comptabilise près de 30 morts et des dizaines de disparus. Près d'1,9 million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer.