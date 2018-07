VIDÉO - Pluies torrentielles au Japon : près de 50.000 secouristes mobilisés, le bilan s'alourdit à 100 morts

Le sud et l'ouest du Japon sont sous les eaux. Les précipitations records enregistrées ces derniers jours sur plusieurs régions (Hiroshima, Kyoto, Okayama, etc.) ont entraîné des crues exceptionnelles, des glissements de terrain et inondations, piégeant de nombreux habitants malgré des ordres d'évacuation donnés par les autorités locales à au moins 1,9 million de personnes. Ce dimanche, au moins 100 morts et une cinquantaine de disparus sont à déplorer. Sur ces 100 personnes, 87 personnes sont déclarées décédées et 13 en état d'arrêt cardiaque et respiratoire, a indiqué le porte-parole du gouvernement.





La préfecture de Hiroshima totaliserait le plus lourd bilan, mais les provinces d'Aichi et d'Okayama apparaissent aussi durement touchées. "Nous nous attendons à ce que le nombre de victimes augmente car nous n'avons recueilli qu'une partie des informations", a indiqué à l'AFP un responsable de la section de gestion des désastres de la préfecture d'Ehime, également concernée. "Les opérations de secours sont maintenues 24 heures sur 24", précise son confrère de la préfecture Hiroshima, Yoshihide Fujitani.