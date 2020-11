Police : la méthode britannique

Autre différence entre la police française et la police britannique : le port d'armes. Environ un policier sur vingt en porte une au Royaume-Uni. En France, la quasi-totalité de la police nationale et un policier municipal sur deux sont équipés d'armes à feu. Et l'usage de la force par la police s'en ressent selon ce chercheur anglais. "Les policiers sont très prudents sur l'usage des armes à feu. Culturellement, on a une méfiance très enracinée de l'usage de la force, précisément dans le domaine du maintien de l'ordre", nous a confié le Pr Tim Newburn, chercheur à la London School of Economics.