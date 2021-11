Port de Rotterdam : la première ferme flottante

Au milieu des grues et des porte-conteneurs, le plus grand port d'Europe accueille une étonnante plateforme flottante et son troupeau de 40 vaches. Vous ne rêvez pas, les bovins ruminent à quelques mètres seulement au-dessus de l'eau. Une ferme unique au monde où une éleveuse 2.0 souhaite faire rimer élevage et durabilité. "On ne veut surtout pas les nourrir avec du soja canadien. On fonctionne avec les restes de la ville et les invendus", explique la fondatrice de la ferme flottante "Floating Farm", Minke Van Wingerden.