Port du masque : les Américains s’y mettent difficilement

Le débat autour du port du masque fait rage aux Etats-Unis. Donald Trump lui-même a mis quatre mois pour opérer un virage à 180 degrés. Il demande maintenant aux Américains de porter un masque. Depuis des mois, les affrontements entre pro et anti-masques se sont multipliés. Cela prend parfois des proportions folles avec de violentes bagarres. À trois mois de l’élection présidentielle, le président américain tente de remonter dans les sondages en se montrant plus responsable.



