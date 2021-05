Porte-conteneurs en feu : pollution majeure au Sri Lanka

La plus grande catastrophe environnementale dans cette région de l'océan indien selon les scientifiques sur place. À bord de ce conteneur en feu, une cargaison hautement toxique et polluante, 25 tonnes d'acide citrique. Elles se sont déversées en mer. Localement, la faune et la flore sous-marine sont largement détruites. Sur une trentaine de conteneurs des billes plastiques destinées à l'emballage, beaucoup se sont éventrés. Les billes s'échouent et forment une couche épaisse de 50 cm par endroits sur le rivage. Désormais, 80 km de côtes sont interdites à la pêche.