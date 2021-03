VIDEO - Pour son retour, Trump ouvre la porte à sa candidature en 2024 et reste au Parti républicain

Un jeu de devinettes qui n'a pas trompé l'assemblée, qui a salué ce secret de polichinelle par une flopée d'applaudissements. L'audience pouvait être d'autant plus ravie qu'il avait assuré au passage qu'il n'avait pas l'intention de créer un nouveau parti, comme le craignaient les caciques du Grand Old Party, bien conscients de sa mainmise sur les conservateurs américains : "Nous ne créerons pas de nouveau parti, c'était une fake news. [...] Nous avons le Parti républicain, et il va s'unir et être plus fort que jamais". Il s'en est toutefois pris au RINO (Republicains in name only, ceux qui n'ont de républicains que le nom) : "Je travaillerai pour faire élire des républicains forts et intelligents". Une tendance déjà observée dans l'Ohio, où il a apporté son soutien à un rival d'un représentant républicain qui avait voté pour sa destitution.

En dehors de ces annonces et attaques politiques, Donald Trump a repris ses habitudes, continuant de contester les résultats du scrutin de novembre, qui a vu Joe Biden l'emporter de plus de sept millions de voix. Un président démocrate qu'il a par ailleurs éreinté dès le début de son discours, l'accusant de mener un combat pour "la cancel culture", "le communisme" et, dans un élan de transphobie, de conduire des politiques qui détruiront "les sports féminins". "Il a eu le premier mois le plus désastreux de l'histoire moderne", a-t-il notamment tancé, l'accusant d'avoir "détruit les frontières, les contrôles" et provoqué "une crise sans précédent aux frontières du Sud" en stoppant la construction du mur et en mettant fin au "Muslim ban".