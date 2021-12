Pourquoi Emmanuel Macron se rend-il aux Émirats, au Qatar et en Arabie saoudite ?

Une zone au sein de laquelle Emmanuel Macron va également plaider pour l'industrie française. Selon Anwar Gargash, conseiller du président émirati, "plusieurs contrats seront signés" vendredi à Dubaï. Le plus attendu ? Celui portant sur une commande de plusieurs dizaines d'avions de combat Rafale par les Émirats. Il s'agit de remplacer des appareils… français. Les Émirats avaient en effet acquis 60 Mirage 2000 acquis à la fin des années 1990. Si aucun détail n'a filtré sur la commande des Émirats Arabes Unis, celle-ci pourrait porter sur le Rafale au standard F4. Ce dernier équipera l'armée de l'Air en 2025. Les premiers tests de cet appareil ont été réalisés par la DGA (Direction générale de l'armement) au printemps dernier.

Avec ce contrat, Emmanuel Macron devrait sceller un peu plus l'alliance entre les deux pays. Les Émirats sont en effet le cinquième client le plus important de l'industrie de défense française sur la décennie 2011-2020, avec 4,7 milliards d'euros de prises de commandes, selon le rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France. En se dotant de Rafale, ils emboîteraient le pas du Qatar, qui a acheté 36 appareils, et de l'Égypte (24 appareils achetés en 2015 et 30 en 2021).