Pourquoi l'Indonésie vaccine d'abord les jeunes ?

Alors que la plupart des pays s'apprêtent à vacciner les personnes les plus âgées d'abord, l'Indonésie fait figure d'exception. Elle a en effet choisi de commencer par la population âgée de 18 à 59 ans, les actifs et les jeunes, et en priorité les travailleurs les plus exposés. Comment les autorités indonésiennes justifient-elles ce choix ? Cette stratégie totalement à part peut-elle être gagnante ?