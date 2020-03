Pourquoi l'Italie n'arrive toujours pas à endiguer l'épidémie de coronavirus

L'Italie a la population la plus âgée au monde après le Japon. Or, le virus attaque de manière virulente les personnes âgées. Des comportements imprudents ont été constatés lors des premières mesures de confinement. Et les protocoles sanitaires n'ont pas été respectés dans certains hôpitaux. Cette combinaison de facteurs est également liée à un dépistage qui n'est pas systématique dans le pays, explique notre correspondante Natalia Mendoza en direct de Rome.



