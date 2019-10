VIDEO - Pourquoi le foie gras va bientôt être interdit à New York

Selon le projet de loi - qui doit encore être ratifiée par le maire de New York Bill de Blasio -, il sera interdit de vendre du foie gras, d'en servir ou même d'en détenir. Le texte précise que l'interdiction concerne les produits issus du gavage des animaux. New York devrait ainsi rejoindre ainsi l'Etat de Californie, où la commercialisation est interdite depuis janvier, ainsi que plusieurs pays, notamment le Danemark, le Royaume-Uni ou l'Australie.

Une amende comprise entre 500 et 2000 dollars, susceptible d'être renouvelée toutes les 24 heures. Voici ce qui attend ceux qui, à partir de 2022, vendront ou auront du foie gras en leur possession à New York. Le conseil municipal de la ville a en effet adopté mercredi un texte interdisant la commercialisation de ce produit considéré par beaucoup comme le résultat d'une "atrocité" envers les oies.

"C'est une journée historique pour les droits des animaux à New York", a commenté, après le vote, Matthew Dominguez, conseiller politique de l'association "Voters for Animal Rights" ("Les électeurs pour les droits des animaux"), qui a joué un rôle majeur dans ce dossier. L'association de défense des animaux "Animal Welfare Institute" a quant à elle salué, dans un tweet, la fin de la commercialisation à New York de "cette nourriture de luxe inhumaine".