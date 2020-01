Pourquoi les requins-baleines suscitent-ils la fascination des touristes ?

Le plus gros poisson au monde traité comme une bête de foire. Dans le village de Tanawan sur l'île de Cebu, aux Philippines, des milliers de touristes nagent avec des requins-baleines. Très lucratif, le business des requins-baleines demeure très controversé. Comment ces animaux, inoffensifs pour l'homme, sont-ils devenus une attraction qui génère deux millions d'euros de recette par an ? Pourquoi cela inquiète-t-elle les défenseurs de l'environnement ?



