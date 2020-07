Première prière islamique à l'ex-basilique Sainte-Sophie, en Turquie

Vendredi, Recep Tayyip Erdogan et 500 convives ont assisté à la première prière islamique collective dans l'ex-basilique Sainte-Sophie. Une inauguration en grande pompe orchestrée par le président turc lui-même. Pour les Turcs, l'événement est historique et sonne comme une démonstration de force. Les autorités grecques, quant à elles, condamnent cette décision.



