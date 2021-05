Près de 200 blessés dans les heurts sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem

Dans la soirée de vendredi, la prière s'achève sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem. La dernière de ce mois du Ramadan. On aperçoit à gauche le début des incidents. Quelques Palestiniens incités par des prêches hostiles du Hamas ont commencé à lancer des projectiles sur les forces de police en contre-bas. Et sur ces images tournées par les forces israéliennes, on distingue les Palestiniens sur le toit de la mosquée Al-Aqsa. A partir de ce moment la situation devient incontrôlable.

Ce dernier vendredi du mois du Ramadan est à chaque fois une journée particulière et tendue, souvent plus violente. Les forces de police ont investi l'esplanade des Mosquées. Gaz lacrymogène, tirs de balles en caoutchouc et poursuite même jusqu'à l'intérieur de la mosquée ont rythmé la nuit. Des incidents qui reflètent la tension qui parcourt la ville sainte depuis quelques semaines. Vendredi soir, les émeutes ont fait au moins 200 blessés du côté des manifestants et 17 chez les policiers avant que le calme revienne et s'installe sur la vieille ville de Jérusalem.