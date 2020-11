Parcours, projets, tout les oppose : le match Trump-Biden en 3D

Sur leurs parcours respectifs d'abord. D'un côté, il y a le président sortant et candidat républicain, 74 ans, et de l'autre son rival démocrate, 77 ans. Donald Trump est un homme d'affaires milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier et les casinos. Il n'avait jamais exercé de mandat électoral avant d'être élu Président en 2016. Joe Biden, lui, est issu d'un milieu modeste et est devenu un professionnel de la politique : élu sénateur à 30 ans, réélu 6 fois, puis, vice-président des Etats-Unis sous Barack Obama.

Qui l'emportera ? Le résultat de l'élection présidentielle américaine est plus que jamais incertain, alors que les décomptes définitifs de plusieurs Etats sont encore inconnus ce mercredi matin. C'est pourtant un choix tranché qui était proposé aux Américains : tout oppose Donad Trump et Joe Biden, montre le journaliste de TF1 Yani Khezzar dans la vidéo ci-dessus, infographies 3D à l'appui.

Sur le plan des programmes, Donald Trump veut poursuivre sa politique qui place "l'Amérique d'abord". Il rejette dans l'ensemble les accords internationaux et s'est déjà retiré de l'accord de Paris sur le climat. Il veut augmenter les forages pétroliers et réduire les protections environnementales. Côté économie, il veut baisser les impôts et promet de créer 10 millions d'emploi.

De son côté, Joe Biden est pour l'accord de Paris et veut investir dans les énergies vertes. Il veut augmenter les impôts sur les plus hauts revenus, lutter contre le racisme dans la police, et renforcer le rôle des Etats Unis au sein des instances internationales comme l'OTAN ou l'OMS.