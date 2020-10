VIDÉO - La minute américaine : Biden et Trump, la course aux meetings

Tous les jours jusqu'au 3 novembre, LCI vous propose "La Minute américaine", le nouveau rendez-vous vidéo qui vous offre un condensé de l’actu de l'élection présidentielle de ses dernières 24 heures, tout ça en soixante secondes. Meetings, joutes verbales, supporters, spots TV, réseaux sociaux... Alors, que fallait-il retenir ?

Donald Trump et Joe Biden accélèrent le rythme de leurs meetings à quelques jours des élections. Les deux candidats étaient en Floride, État clé pour l'emporter le 3 novembre prochain. Le président américain, qui mobilise partout où il passe des foules importantes, le plus souvent peu soucieuses du port du masque et de la distanciation physique, a été critiqué par son adversaire qui considère que le 45e président des Etats-Unis organise des évènements "ultra-propagateurs". "Il propage davantage que juste le coronavirus, il propage la division et la discorde. Nous avons besoin d'un président qui va nous rassembler", a-t-il dénoncé.