Présidentielle américaine : comment les Américains ont-ils vécu le débat ?

De l'avis de tous les observateurs, ce débat était l'un des plus indigents et des plus décousus de l'histoire américaine récente. Pour la presse américaine, c'était un duel sans vainqueur, mais avec un perdant, le débat démocratique. Alors, comment les téléspectateurs ont-ils vécu cette soirée ? Ont-ils changé d'avis à 34 jours du scrutin ? Reportage de nos envoyés spéciaux à Milwaukee dans le Wisconsin.



