Présidentielle américaine : Donald Trump demande le recomptage des votes du Michigan et du Wisconsin

Pour l'instant, Donald Trump semble devancé par le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden. Le président américain est toujours dans la Maison-Blanche. Et il dit qu'on lui vole sa victoire. Donald Trump parle même de ce qu'il appelle l'apparition de bulletins surprise, alors que ce ne sont que les votes que l'on continue à dépouiller au fil des heures.



Évidemment, comme les résultats lui sont de moins en moins favorables, Donald Trump parle de fraude et il voudrait qu'on suspende le dépouillement des votes dans tout le pays. Il dispose de centaines d'avocats. Et ces derniers essaient de trouver la moindre faille juridique pour s'engouffrer dedans. En outre, le président américain vient de demander que l'on recompte les votes des deux États très disputés du Michigan et du Wisconsin. Bref, fidèle à son image, le locataire de la Maison-Blanche ne lâche absolument rien.